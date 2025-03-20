Эксперт раскрыл способы защиты от мошенников при поиске работы

Соблюдать осторожность с анкетами, содержащими много личных вопросов и не верить слишком заманчивым предложениям при поиске работы посоветовал заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

По данным сервиса «Работа.ру», 49% россиян сталкивались с мошенниками при поиске работы. Ветерков перечислил простые правила для защиты от обмана, рекомендации распространила пресс-служба сервиса.

Работодатель никогда не должен требовать предоплату за обучение или оформление. Все подобные расходы несет компания. Ветерков также подчеркнул необходимость официального трудоустройства.

«Требуйте официального оформления. Изучайте трудовой договор, особенно пункты, касающиеся пенсионных накоплений. И не верьте слишком заманчивым предложениям», — порекомендовал эксперт.

Он также посоветовал быть осторожным с анкетами, которые содержат слишком много личных вопросов. Нередко мошенники используют их для сбора конфиденциальных данных — СНИЛС, реквизитов карт.

Ветерков порекомендовал проверять у потенциального работодателя наличие сайта, юридического адреса, регистрации, а также документировать всю переписку в процессе найма.