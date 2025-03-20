Назван простой способ стать счастливее

Ощущение счастья связано с активацией специальных мозговых центров, а «ключ к счастью» — это постановка и достижение целей, рассказал заведующий кафедрой физиологии Сеченовского университета Алексей Умрюхин.

Чувство счастья возникает при стимуляции «центров награды» в мозге, пояснил ученый в интервью «Известиям». В них выделяются дофамин, эндорфины и другие вещества, стимулирующие приятные переживания.

«Это своеобразная биологическая награда за усилия. При этом важно не только достижение результата, но и ожидание успеха. Ключ к активации центров награды это результативность поведения», — отметил Умрюхин.

Отдельного «гена счастья» не существует. На ощущение счастья влияет сложный комплекс физиологических процессов и поведенческих сценариев, формирующихся в течение жизни, уточнил он.

«Для достижения счастья нужно ставить перед собой цели и добиваться их. Это способствует балансу физиологических процессов», — посоветовал Умрюхин.

По его словам, счастье — это не только эмоциональное, но и физиологическое состояние. Его достижение требует активной жизненной позиции, постановки целей и их реализации.