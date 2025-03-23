Россияне рассказали, за что любят свою работу

Россияне любят свою работу за хорошее начальство, приличную зарплату, дружный коллектив и интересные задачи, говорится в результатах исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Говоря о любви к своей работе, 27% опрошенных россиян сообщили, что однозначно довольны ею, а еще 28% склонны к положительной оценке. При этом 21% респондентов скорее недоволен, а 13% относятся к ней отрицательно, приводят «Известия» результаты исследования.

Основными факторами удовлетворенности работой стал баланс между профессиональной и личной жизнью (58%), а также положительные оценки руководства (47%) и уровень заработной платы (42%). Высокую оценку получили также коллектив (40%) и интересные задачи (39%).

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Вместе с тем 28% респондентов отметили отсутствие бюрократических ограничений. Удобство и комфорт офиса выделили 26%, а гибкий график и возможность удаленной работы — 25% и 24% соответственно.

Отсутствие переработок важно для 22% опрошенных. Возможности профессионального и карьерного роста оценили 18% и 11% соответственно. Положительную роль сыграла и корпоративная культура (10%).

В то же время главными причинами недовольства работой оказались низкая зарплата (48%), отсутствие перспектив карьерного роста (37%), профессионального развития (32%), скучные задачи (34%), избыток бюрократии и правил (32%).



