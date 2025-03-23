НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россияне рассказали, за что любят свою работу

Источник:
Sibnet.ru
219 1

Россияне любят свою работу за хорошее начальство, приличную зарплату, дружный коллектив и интересные задачи, говорится в результатах исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Говоря о любви к своей работе, 27% опрошенных россиян сообщили, что однозначно довольны ею, а еще 28% склонны к положительной оценке. При этом 21% респондентов скорее недоволен, а 13% относятся к ней отрицательно, приводят «Известия» результаты исследования.

Основными факторами удовлетворенности работой стал баланс между профессиональной и личной жизнью (58%), а также положительные оценки руководства (47%) и уровень заработной платы (42%). Высокую оценку получили также коллектив (40%) и интересные задачи (39%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак попросить повышение зарплаты

Вместе с тем 28% респондентов отметили отсутствие бюрократических ограничений. Удобство и комфорт офиса выделили 26%, а гибкий график и возможность удаленной работы — 25% и 24% соответственно.

Отсутствие переработок важно для 22% опрошенных. Возможности профессионального и карьерного роста оценили 18% и 11% соответственно. Положительную роль сыграла и корпоративная культура (10%).

В то же время главными причинами недовольства работой оказались низкая зарплата (48%), отсутствие перспектив карьерного роста (37%), профессионального развития (32%), скучные задачи (34%), избыток бюрократии и правил (32%).



Еще по теме
Эксперт раскрыл способы защиты от мошенников при поиске работы
Подросткам разрешат работать в выходные дни и праздники
Курьеры побили людей с высшим образованием по зарплате
Матвиенко призвала сократить прием в вузы Москвы из провинции
смотреть все
Экономика #Рынок труда #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин выставил условие перемирия с Украиной
Президент Финляндии призвал Запад вооружить Украину «до зубов»
Продолжения любимых сериалов: новые сезоны в 2025 году
Минобороны после приказа Путина сбило собственные дроны
Обсуждение (1)
О самом главном
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Простые и главные правила делового общения в мессенджерах
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
31
Путин выставил условие перемирия с Украиной
30
Президент Финляндии призвал Запад вооружить Украину «до зубов»
22
Операция «Поток» вызвала панику ВСУ
20
Алаудинов сообщил об освобождении почти всей Курской области
20
ВСУ подорвали газоизмерительную станцию «Суджа»