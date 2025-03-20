Государственный стандарт (ГОСТ) на шаурму утвердят в России до конца 2025 года, сейчас его проект находится на публичном обсуждении, сообщила пресс-служба «Роскачества».

«В России подготовлена первая редакция ГОСТа на шаурму, который установит единые требования к ее приготовлению, качеству и безопасности. Документ охватывает как полуфабрикаты, так и готовую продукцию, а также распространяется на предприятия общественного питания и самозанятых граждан», — рассказали «Газете.ру» в «Роскачестве».

Согласно первой редакции стандарта, шаурма (или шаверма) может готовиться из говядины, телятины, баранины, ягнятины, козлятины, свинины или мяса птицы (курицы и индейки). Мясо должно соответствовать действующим ГОСТам, а при его мариновании допускается использование лука, специй и пряностей, включая перец, тмин, орегано, базилик и кориандр.

Документ устанавливает жесткие требования к качеству и безопасности продукции. Донер-полуфабрикаты могут продаваться в охлажденном или замороженном виде, при этом повторная заморозка запрещена. Готовая шаурма должна реализовываться при температуре не ниже 65 градусов.

ГОСТ также регламентирует способы приготовления. В документе прописаны технологии обжарки мяса, его нарезки и сборки шаурмы, включая допустимые соусы, овощи и виды хлебных изделий. Производителям запрещено использовать сомнительное сырье, несоответствующие санитарным нормам добавки и некачественные ингредиенты.

Разработка ГОСТа на шаурму связана с массовыми нарушениями санитарных норм, выявленными в 2024 году.

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