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ГОСТ на шаурму утвердят в России в 2025 году

Источник:
«Газета.ру»
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Государственный стандарт (ГОСТ) на шаурму утвердят в России до конца 2025 года, сейчас его проект находится на публичном обсуждении, сообщила пресс-служба «Роскачества».

«В России подготовлена первая редакция ГОСТа на шаурму, который установит единые требования к ее приготовлению, качеству и безопасности. Документ охватывает как полуфабрикаты, так и готовую продукцию, а также распространяется на предприятия общественного питания и самозанятых граждан», — рассказали «Газете.ру» в «Роскачестве».

Согласно первой редакции стандарта, шаурма (или шаверма) может готовиться из говядины, телятины, баранины, ягнятины, козлятины, свинины или мяса птицы (курицы и индейки). Мясо должно соответствовать действующим ГОСТам, а при его мариновании допускается использование лука, специй и пряностей, включая перец, тмин, орегано, базилик и кориандр.

Документ устанавливает жесткие требования к качеству и безопасности продукции. Донер-полуфабрикаты могут продаваться в охлажденном или замороженном виде, при этом повторная заморозка запрещена. Готовая шаурма должна реализовываться при температуре не ниже 65 градусов.

ГОСТ также регламентирует способы приготовления. В документе прописаны технологии обжарки мяса, его нарезки и сборки шаурмы, включая допустимые соусы, овощи и виды хлебных изделий. Производителям запрещено использовать сомнительное сырье, несоответствующие санитарным нормам добавки и некачественные ингредиенты.

Разработка ГОСТа на шаурму связана с массовыми нарушениями санитарных норм, выявленными в 2024 году.

На что обратить внимание при покупке шаурмы

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Жизнь #Еда
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Топ комментариев

Uynachalnica

А можно узнать, что из имущества у нас используют эффективно? Газпром, Роснефть?

Captain Nemo

А что ещё не всё прихватизировано что ли.Или типа грабь награбленное

gena415

вот в голове не укладывается, как так он (Трамп) договаривается о прекращение огня, а сам поставляет...

Earthian

а точняк, походу спалился наш Билли Миллиган