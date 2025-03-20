Чипсам предложили продажу по паспорту

Глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов предложил ввести акциз в 20% на чипсы, а также запретить их продажу несовершеннолетним. Обращение было направлено премьеру Михаилу Мишустину.

Павлов подчеркнул, что введение акциза на чипсы — логичное продолжение политики по борьбе с нездоровым питанием, написали «Известия» со ссылкой на документ. Ранее в России ввели акцизы на сахаросодержащие напитки и повышен НДС на фастфуд.

В обращении общественник отметил, что еще в 2020 году Всемирная организация здравоохранения рекомендовала снизить или запретить потребление продуктов, богатых трансжирами. В 2023 году организация назвала чипсы самым вредным продуктом.

Помимо акциза, Павлов предлагает обязательную сертификацию чипсов и ограничение рекламы. Это позволит контролировать содержание вредных веществ и защитить потребителей от агрессивного маркетинга.

Многие страны к настоящему времени уже ввели акцизы на продукты с высоким содержанием жиров и соли. В этом списке Венгрия, Мексика и Колумбия.