Названа самая счастливая страна мира

Финляндию восьмой год подряд признали самой счастливой страной мира, следует из опубликованного Всемирного доклада о счастье. Россия оказалась на 66-м месте рейтинга.

«Наш ежегодный рейтинг счастья снова возглавляют страны Северной Европы, а Финляндия по-прежнему занимает первое место среди них», — говорится в докладе, подготовленном по заказу ООН.

На втором месте списка — Дания, на третьем оказалась Исландия. В десятку самых счастливых стран также вошли Швеция, Нидерланды, Коста-Рика, Норвегия, Израиль, Люксембург и Мексика. США заняли 24 строчку, Украина — на 105-м месте.

Самой несчастливой страной признан Афганистан. В список аутсайдеров также вошли Сьерра-Леоне, Ливан, Малави, Зимбабве, Ботсвана, Демократическая Республика Конго и Йемен. Всего в рейтинге 147 государств.

Впервые рейтинг самых счастливых стран был опубликован в 2012 году. Исследование использует шесть ключевых факторов для объяснения различий в отчетах об уровне счастья в разных странах мира: социальная поддержка, доход, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции.