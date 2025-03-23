Россияне назвали самую любимую «вредную еду»

Сладости оказались самой любимой «вредной едой» у россиян, следует из результатов исследования, проведенного федеральной сетью фитнес-клубов DDX Fitness.

Среди популярной «вредной еды» в лидерах у россиян — шоколадки, торты и мороженое (35%). Второе место занял фастфуд — бургеры и картошка фри (20,5%). Замыкает тройку — роллы и воки (16%). Пицца привлекает лишь 11% респондентов, а домашняя жареная картошка и пельмени — 10%, приводят «Известия» результаты исследования.

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При этом для многих опрошенных стали обычной привычкой читмилы — запланированные приемы пищи, во время которых можно позволить себе любимые, но не самые полезные блюда.

Треть опрошенных (34,3%) позволяет себе вредную еду несколько раз в месяц. Еще 30% делают это раз в неделю. Вовсе не ограничивают себя 18,7%: они едят такие блюда почти каждый день, но уверяют, что стараются держать порции под контролем.

По мнению экспертов, читмилы — это не обжорство, а возможность дать себе небольшой отдых от строгого режима.