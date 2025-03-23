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Банки станут требовать подтверждение дохода для получения кредита

Источник:
«Российская газета»
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Российские банки начнут требовать официального подтверждения дохода с 1 сентября 2025 года, если сумма кредита превышает 200 тысяч рублей, сообщил глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

По новым правилам, кредит на сумму выше 200 тысяч будет выдаваться после двухдневной паузы с момента заключения договора. Так называемый «период охлаждения» заработает с 1 сентября 2025 года. И под этот закон ЦБ адаптировал еще одно изменение, касающееся подтверждения заработка заемщика.

«Логика такая: у банков, с учетом этого периода, есть достаточно времени для того, чтобы спокойно запросить официальный доход. Если раньше их аргумент был в том, что они не успевают и их кредитный процесс так работает, что им нужно выдавать кредиты быстро, то сейчас такая аргументация выходит на второй план», — рассказал «Российской газете» Александр Данилов.

Подтвердить доход можно будет, например, через справку 2-НДФЛ. Но регулятор не ограничивает список документов, которые банки используют при принятии решения о кредитовании, рассказали в пресс-службе Банка России.

«Сейчас создан широкий спектр цифровых правовых сервисов и ресурсов, развита цифровизация государственных услуг и функций. Также есть возможность использовать данные зарплатных поступлений. Все это в целом позволяет исключить необходимость заемщикам приносить документы на бумажных носителях», — уточнили в Банке России.

Как работает самозапрет на кредиты
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