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Базу доверчивых людей создадут в России

Источник:
Sibnet.ru
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Специальную базу доверчивых людей, которые стали жертвами мошенников, планируется создать в России, соответствующие поправки к законопроекту о борьбе с мошенниками внес глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Попавшие в список россияне не смогут осуществлять банковские операции без подтверждения, пишут «Известия». Законопроект уже одобрен парламентом в первом чтении. В ходе обсуждения Аксаков напомнил, что обычно мошенники крадут деньги с помощью социальной инженерии.

«Даже использование биометрии не всегда помогает: человек будет сам переводить свои деньги под влиянием мошенников в силу своего характера, подверженности им», — пояснил парламентарий.

Аксаков предложил создать в России базу людей, которые уже попадались на уловки мошенников. Если они попытаются взять кредит или перевести средства, банкам дадут сигнал, чтобы они проверили операцию.

«Речь идет об автоматической оценке их действий: подвержены ли они в конкретный момент влиянию мошенников, существующие технологии позволяют это оценить. Далее в оперативном режиме банк будет принимать решение по операции», — добавил он.

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Экономика #Деньги #Законы
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GammiPluh

там другие кресты на технике рисуют

Uynachalnica

А можно узнать, что из имущества у нас используют эффективно? Газпром, Роснефть?

Captain Nemo

А что ещё не всё прихватизировано что ли.Или типа грабь награбленное

gena415

вот в голове не укладывается, как так он (Трамп) договаривается о прекращение огня, а сам поставляет...