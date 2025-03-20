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Украине предложили роль буфера между Европой и Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Украина может стать буферной зоной между Россией и Европой, заявил министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока. Однако для этого с новой ролью Киева должны согласиться ведущие мировые державы.

Дипломат отметил, что безопасность Европы должна быть обеспечена не посредством включения Украины в европейскую оборонную структуру, а за счет создания в этой стране особой буферной зоны.

«Мы не видим безопасности Европы в интеграции Украины в оборонные системы, но мы видим необходимость в буферной зоне между Россией и европейскими оборонными структурами», — сказал министр в интервью Financial Times.

Бока уточнил, что Украина может функционировать в качестве буферной зоны только в том случае, если среди глобальных игроков будет достигнут консенсус относительно того, что возможно, а что невозможно на территории Украины.

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Политика #Мир
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