Украине предложили роль буфера между Европой и Россией

Украина может стать буферной зоной между Россией и Европой, заявил министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока. Однако для этого с новой ролью Киева должны согласиться ведущие мировые державы.

Дипломат отметил, что безопасность Европы должна быть обеспечена не посредством включения Украины в европейскую оборонную структуру, а за счет создания в этой стране особой буферной зоны.

«Мы не видим безопасности Европы в интеграции Украины в оборонные системы, но мы видим необходимость в буферной зоне между Россией и европейскими оборонными структурами», — сказал министр в интервью Financial Times.

Бока уточнил, что Украина может функционировать в качестве буферной зоны только в том случае, если среди глобальных игроков будет достигнут консенсус относительно того, что возможно, а что невозможно на территории Украины.