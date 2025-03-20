Трамп объяснил, почему с Россией нужно иметь дело

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что с Россией нужно иметь дело, поскольку у нее самая большая и очень ценная территория.

«Нам следует иметь дело с Россией. У них на сегодняшний день крупнейший участок суши — больше, чем у Китая. У них 11 часовых поясов. Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля», — сказал Трамп в интервью изданию Breibart.

Он подчеркнул, что восстановление экономических отношений США с Россией может привести к ослаблению ее связей с Китаем. Но действия американских властей направлены не на это, уточнил он.

Президент России ранее предлагал Трампу совместно реализовать проекты по редкоземельным металлам и производству алюминия.