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Трамп объяснил, почему с Россией нужно иметь дело

Источник:
Breibart
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что с Россией нужно иметь дело, поскольку у нее самая большая и очень ценная территория.

«Нам следует иметь дело с Россией. У них на сегодняшний день крупнейший участок суши — больше, чем у Китая. У них 11 часовых поясов. Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля», — сказал Трамп в интервью изданию Breibart.

Он подчеркнул, что восстановление экономических отношений США с Россией может привести к ослаблению ее связей с Китаем. Но действия американских властей направлены не на это, уточнил он.

Президент России ранее предлагал Трампу совместно реализовать проекты по редкоземельным металлам и производству алюминия.


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Политика #Мир
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