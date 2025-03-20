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США заберут под свой контроль атомные станции Украины

Источник:
РИА Новости
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Хмельницкая АЭС
Хмельницкая АЭС
Фото: Leo211 / CC BY-SA 4.0

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил взять под контроль украинские атомные электростанции, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Трамп также обсудил вопросы электроснабжения и АЭС Украины. Он сказал, что Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в эксплуатации этих станций, используя свой опыт в области электроэнергетики и коммунального хозяйства», — говорится в сообщении.

По мнению Трампа, «владение этими станциями американской стороной стало бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой для украинской энергетической инфраструктуры».

США не видят проблемы в возможной передаче АЭС на Украине под управление Вашингтона, приводит РИА Новости заявление глава американского Минэнерго Криса Райта.

«У нас в США огромный технический опыт для управления этими станциями», — подчеркнул Райт.

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Политика #Мир #Недра и ТЭК
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