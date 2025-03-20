НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

«Скорая» в Кузбассе попала в ДТП, пациентка скончалась

Источник:
Sibnet.ru
327 1
ДТП со скорой помощью в Юрге
Фото: © ГУ МВД России по Кузбассу

Машина скорой помощи попала в ДТП в Юрге, после аварии скончалась 78-летняя пациентка, которую везли в автомобиле, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кузбассу.

По данным полиции, авария произошла днем в среду, 19 марта. 72-летний водитель Lada Kalina не предоставил преимущество «скорой», которая двигалась со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

Спецавтомобиль опрокинулся. 78-летняя пациентка «скорой» скончалась при дальнейшей транспортировке после ДТП, причина ее смерти устанавливается. Травмы в автоаварии получили 44-летний водитель и 54-летняя фельдшер скорой помощи.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. После проверки примут решение в соответствии с законодательством.

Еще по теме
Ушедший на СВО убийца сбежал с фронта и устроил смертельное ДТП
Фуры столкнулись на трассе в Омской области
Первоклассница погибла после катания на горке
Туристический автобус в Алтайском крае протаранил столб
смотреть все
ЧП #ДТП #Кузбасс
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Юрист предупредил о штрафах за сбор дров в лесу
Ozon и Wildberries предупредили за слишком низкие цены
Макрон пригрозил отправить войска на Украину без согласия России
Неожиданную угрозу здоровью нашли в бутилированной воде
Обсуждение (1)
О самом главном
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Простые и главные правила делового общения в мессенджерах
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
29
Макрон пригрозил отправить войска на Украину без согласия России
29
Путин выставил условие перемирия с Украиной
27
Медведев назвал Макрона и Стармера «идиотами»
20
Алаудинов сообщил об освобождении почти всей Курской области
19
Минобороны после приказа Путина сбило собственные дроны