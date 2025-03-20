«Скорая» в Кузбассе попала в ДТП, пациентка скончалась

Машина скорой помощи попала в ДТП в Юрге, после аварии скончалась 78-летняя пациентка, которую везли в автомобиле, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кузбассу.

По данным полиции, авария произошла днем в среду, 19 марта. 72-летний водитель Lada Kalina не предоставил преимущество «скорой», которая двигалась со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

Спецавтомобиль опрокинулся. 78-летняя пациентка «скорой» скончалась при дальнейшей транспортировке после ДТП, причина ее смерти устанавливается. Травмы в автоаварии получили 44-летний водитель и 54-летняя фельдшер скорой помощи.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. После проверки примут решение в соответствии с законодательством.