Украинские беспилотники в ночь на четверг, 20 марта повредили больницу в городе Энгельсе Саратовской области, сообщил глава региона Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА частично были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице № 1. Пострадала женщина, сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Бусаргин в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате атаки БПЛА в Энгельсе также частично выбило окна в двух детских садах и школе. «Детей в учреждениях в этот момент не было. Среди сотрудников пострадавших нет», — уточнил губернатор.

Занятия в школах Энгельса в четверг, 20 марта пройдут в дистанционном режиме, отметил Бусаргин.