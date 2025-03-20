Президент США Дональд Трамп заявил, что после беседы с российским лидером Владимиром Путиным переговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он продолжался около часа», — написал Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, большей частью они говорили о разговоре с Путиным «с целью согласовать запросы и потребности России и Украины».

Пресс-служба Белого дома охарактеризовала беседу Трампа с Зеленским как фантастическую. «Лидеры пришли к согласию в том, что Украина и Америка продолжат вместе работать над тем, чтобы положить конец конфликту», — говорится в пресс-релизе.

Путин и Трамп провели во вторник, 18 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о прекращении огня на Украине и ряд международных тем.