Военачальники из стран «коалиции желающих» отправить войска на Украину соберутся в четверг, 20 марта в Лондоне для обсуждения конкретных шагов по укреплению украинской обороны, заявил премьер Британии Кир Стармер.

«Мы добились согласия относительно того, что теперь мы переходим к операционной фазе», — сказал накануне Стармер. Планируется, что по итогам саммита «коалиция желающих» возьмет на себя «конкретные обязательства» по участию в миссии «миротворческих сил» на Украине.

Лондон и Париж активно продвигают идею об отправке на Украину «миротворцев» после заключения перемирия. Как узнали СМИ, Британия, Франция и «еще три страны» собираются сформировать « миротворческий контингент» численностью около 10 тысяч человек.

При этом и Лондон, и Париж просят США гарантировать безопасность своим «миротворцам». Вашингтон делать это отказывается.

Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия не потерпит войск стран НАТО на Украине. «Это будет означать уже не якобы гибридное, а прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против России», — ранее подчеркнул он.