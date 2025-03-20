НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Европа задумала отправить на помощь Украине 10 тысяч солдат

Источник:
Sibnet.ru
193 0

Военачальники из стран «коалиции желающих» отправить войска на Украину соберутся в четверг, 20 марта в Лондоне для обсуждения конкретных шагов по укреплению украинской обороны, заявил премьер Британии Кир Стармер.

«Мы добились согласия относительно того, что теперь мы переходим к операционной фазе», — сказал накануне Стармер. Планируется, что по итогам саммита «коалиция желающих» возьмет на себя «конкретные обязательства» по участию в миссии «миротворческих сил» на Украине.

Лондон и Париж активно продвигают идею об отправке на Украину «миротворцев» после заключения перемирия. Как узнали СМИ, Британия, Франция и «еще три страны» собираются сформировать « миротворческий контингент» численностью около 10 тысяч человек.

При этом и Лондон, и Париж просят США гарантировать безопасность своим «миротворцам». Вашингтон делать это отказывается.

Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия не потерпит войск стран НАТО на Украине. «Это будет означать уже не якобы гибридное, а прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против России», — ранее подчеркнул он.


Еще по теме
США свернули контрразведывательные операции против России
США рассекретили документы об убийстве Кеннеди
Белый дом анонсировал новые переговоры России и США
Путин согласился на частичное прекращение огня
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Юрист предупредил о штрафах за сбор дров в лесу
Ozon и Wildberries предупредили за слишком низкие цены
Макрон пригрозил отправить войска на Украину без согласия России
Неожиданную угрозу здоровью нашли в бутилированной воде
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
29
Макрон пригрозил отправить войска на Украину без согласия России
29
Путин выставил условие перемирия с Украиной
27
Медведев назвал Макрона и Стармера «идиотами»
20
Алаудинов сообщил об освобождении почти всей Курской области
16
Российские войска уничтожили группу женщин‑штурмовиков ВСУ