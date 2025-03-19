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Подсчитан ущерб российских регионов от действий нацистов

Источник:
Sibnet.ru
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Установленный размер ущерба российских регионов от действий нацистов в период Великой Отечественной войны превысил 127 триллионов рублей, сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов.

На сегодня суды 28 регионов на основании архивных документов и материалов признали действия нацистской Германии и стран-союзников военными преступлениями против человечности и геноцидом, сказал он на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ, его слова передает ТАСС.

Работа ведется в рамках проекта «Без срока давности», который нацелен на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР. Краснов подчеркнул, что данная работа будет продолжена.

«Продолжим эту работу, чтобы никто и никогда не посмел предать забвению подвиг народов СССР, а также бесчеловечность виновных в гибели десятков миллионов людей», — подчеркнул генпрокурор.

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Экономика #Деньги #История
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Топ комментариев

Uynachalnica

А можно узнать, что из имущества у нас используют эффективно? Газпром, Роснефть?

GammiPluh

там другие кресты на технике рисуют

ben2005

Зарплату себе подняли на 1 трлн., вот и убытки.

Captain Nemo

А что ещё не всё прихватизировано что ли.Или типа грабь награбленное