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Жителей США старше 120 лет официально признали умершими

Источник:
Sibnet.ru
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Администрация социального обеспечения США признала умершими около 3,2 миллиона американцев старше 120 лет, сообщил департамент эффективности государственного управления США (DOGE) на своей странице в соцсети X.

«За последние две недели администрация соцобеспечения провела масштабную очистку своих записей. Около 3,2 миллиона владельцев номеров в возрасте 120+ в настоящее время помечены как умершие», — говорится в заявлении ведомства.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что миллионы долларов налогоплательщиков США расходуются на выплаты людям, чей возраст в официальных записях превышает 200 лет. Рекордсменом оказался американец, возраст которого составил 360 лет.

«В системе соцобеспечения числятся люди старше 130, 140 и даже 150 лет. У нас есть человек, которому, согласно записям, 360 лет — абсолютный рекорд! Наша страна существует всего 250 лет, а он оказался старше Америки», — сказал Трамп.

Всего в американских реестрах получателей социальной помощи до недавнего времени значились 3,5 миллиона человек в возрасте от 140 до 149 лет, 1,3 миллиона — старше 150 лет и 1039 человек старше 220 лет.

DOGE — негосударственный консультативный орган, созданный по указу президента США Дональда Трампа для сокращения государственных расходов. Ведомство возглавляет американский предприниматель Илон Маск.

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Топ комментариев

Uynachalnica

А можно узнать, что из имущества у нас используют эффективно? Газпром, Роснефть?

GammiPluh

там другие кресты на технике рисуют

ben2005

Зарплату себе подняли на 1 трлн., вот и убытки.

Captain Nemo

А что ещё не всё прихватизировано что ли.Или типа грабь награбленное