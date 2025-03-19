Жителей США старше 120 лет официально признали умершими

Администрация социального обеспечения США признала умершими около 3,2 миллиона американцев старше 120 лет, сообщил департамент эффективности государственного управления США (DOGE) на своей странице в соцсети X.

«За последние две недели администрация соцобеспечения провела масштабную очистку своих записей. Около 3,2 миллиона владельцев номеров в возрасте 120+ в настоящее время помечены как умершие», — говорится в заявлении ведомства.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что миллионы долларов налогоплательщиков США расходуются на выплаты людям, чей возраст в официальных записях превышает 200 лет. Рекордсменом оказался американец, возраст которого составил 360 лет.

«В системе соцобеспечения числятся люди старше 130, 140 и даже 150 лет. У нас есть человек, которому, согласно записям, 360 лет — абсолютный рекорд! Наша страна существует всего 250 лет, а он оказался старше Америки», — сказал Трамп.

Всего в американских реестрах получателей социальной помощи до недавнего времени значились 3,5 миллиона человек в возрасте от 140 до 149 лет, 1,3 миллиона — старше 150 лет и 1039 человек старше 220 лет.

DOGE — негосударственный консультативный орган, созданный по указу президента США Дональда Трампа для сокращения государственных расходов. Ведомство возглавляет американский предприниматель Илон Маск.