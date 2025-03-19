Пенсионерам предложили выплату по уходу за животными

Госдума предложила квалифицировать домашних животных как иждивенцев и выплачивать пенсионерам пособие на их содержание, с инициативой выступил парламентарий Владимир Кошелев.

«Давайте обсудим инициативу ЛДПР о том, чтобы считать домашних животных, находящихся на содержании у одиноких пенсионеров, иждивенцами и выплачивать пособие на их содержание», — сказал депутат в интервью РИА Новости.

По мнению парламентария, пособие станет эффективной мерой борьбы с бездомными животными, которых начнут активно «одомашнивать» пенсионеры. Кошелев отметил, что сейчас содержание одного такого постояльца в приюте обходится бюджетам в 10-20 тысяч рублей ежемесячно.

«У этого предложения есть другая однозначно положительная сторона. Это повышение продолжительности жизни одиноких бабушек и дедушек. Питомцы спасают их от самой страшной трагедии, которая приходит вместе с возрастом, — от того самого одиночества», — уточнил Кошелев.

Парламентарий добавил, что сейчас не все пенсионеры могут обеспечить питомцам должный уход из-за ограниченных финансовых возможностей. Пособие от государства повысит интерес пожилых людей к содержанию кошек и собак.

По данным Роспотребнадзора, в 2024 году от нападений животных пострадали 237 тысяч россиян. Сейчас Госдума рассматривает законопроект о защите от нападений бездомных животных.