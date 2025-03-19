Минобороны после приказа Путина сбило атаковавшие Украину дроны

Минобороны России после получения от президента Владимира Путина приказа о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Украины сбило собственные БПЛА, которые уже находились в воздухе.

После решения главнокомандующего в воздухе уже находились семь российских ударных БПЛА. Их целью были расположенные в Николаевской области украинские объекты энергетической инфраструктуры, связанные с ВПК.

Российским силам ПВО было приказано обезвредить беспилотники — шесть из них были сбиты ЗРПК «Панцирь», еще один уничтожил дежурный истребитель ВКС России, сообщила пресс-служба военного ведомства.

Путин 18 марта провел второй за полтора месяца телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По итогам беседы российский президент поддержал его идею о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.