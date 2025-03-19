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Ученые вырастили «живой» пластик

Источник:
Sibnet.ru
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бактерии E. coli
Фото: VeeDunn / Attribution License

Корейские ученые научились выращивать биоразлагаемые полимеры с помощью модифицированных бактерий. Они питаются глюкозой и преобразуют ее в материал, который по свойствам напоминает пластик.

Ключевой механизм процесса — фермент PHA-синтеза, благодаря которому бактерии соединяют небольшие молекулы в полимеры, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Nature.

Ученые модифицировали бактерии E. Coli, внедрив в них генетические измененные ферменты. После этого микробы начали производить полимеры из аминокислот. В ходе дальнейших экспериментов исследователям удалось довести выход полимера до 50% от массы бактерий.

Подобная колония может создавать полимеры с разным составом и свойствами. Главное преимущество этого метода — биоразлагаемость полученных материалов. Однако пока такой процесс достаточно медленный.

Авторы открытия отмечают, что исследование демонстрирует потенциал биотехнологического производства пластика. В перспективе выращивание полимеров с помощью микроорганизмов снизит зависимость от нефти и поможет в создании экологичных материалов.

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