Ученые вырастили «живой» пластик

Корейские ученые научились выращивать биоразлагаемые полимеры с помощью модифицированных бактерий. Они питаются глюкозой и преобразуют ее в материал, который по свойствам напоминает пластик.

Ключевой механизм процесса — фермент PHA-синтеза, благодаря которому бактерии соединяют небольшие молекулы в полимеры, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Nature.

Ученые модифицировали бактерии E. Coli, внедрив в них генетические измененные ферменты. После этого микробы начали производить полимеры из аминокислот. В ходе дальнейших экспериментов исследователям удалось довести выход полимера до 50% от массы бактерий.

Подобная колония может создавать полимеры с разным составом и свойствами. Главное преимущество этого метода — биоразлагаемость полученных материалов. Однако пока такой процесс достаточно медленный.

Авторы открытия отмечают, что исследование демонстрирует потенциал биотехнологического производства пластика. В перспективе выращивание полимеров с помощью микроорганизмов снизит зависимость от нефти и поможет в создании экологичных материалов.