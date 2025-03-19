Wildberries увеличил штраф за возврат товаров

Wildberries увеличил плату за возврат товара до 200 рублей, сообщила пресс-служба маркетплейса. До марта стандартный «штраф» за возврат составлял 100 рублей.

«Мера направлена на сокращение количества невостребованных заказов в ПВЗ и снижение лишних перемещений товаров между складами. Что поможет сделать доставку более эффективной и удобной как для покупателей, так и для продавцов», — говорится в сообщении.

Маркетплейс уточнил, что количество платных возвратов составляет менее 1% от общего числа. Если покупатель пришел в пункт выдачи, и заказ ему в силу каких-либо причин не подошел, то возврат осуществляется на прежних условиях.

«Отказ при получении бесплатный для подавляющего большинства товаров, представленных на платформе. При оформлении заказа клиента всегда заранее информируют обо всех подробностях его возврата или отказа от него», — отметила площадка.

Wildberries в 2023 году уже тестировал «динамическую» плату за возвраты, которая менялась в зависимости от категории и габаритов товара и могла доходить до 1 тысячи рублей. Однако через некоторое время маркетплейс отказался от подобной практики.