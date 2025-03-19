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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США свернули контрразведывательные операции против России

Источник:
Sibnet.ru
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Штаб-квартира ЦРУ
Фото: © White House

Агентства национальной безопасности США приостановили работу по координации усилий по противодействию диверсиям, дезинформации и кибератакам со стороны России.

После инаугурации Дональда Трампа Совет национальной безопасности США прекратил официальную координацию различных ведомств, написало агентство Reuters со ссылкой на одиннадцать действующих и бывших чиновников, пожелавших остаться анонимными.

В списке таких ведомств ФБР, Министерство внутренней безопасности и Госдепартамент. Одновременно Совет национальной безопасности США прекратил проведение регулярных встреч по этой проблематике с европейскими коллегами.

Рабочие группы для мониторинга «эскалации гибридной войны со стороны России» были созданы в прошлом году, когда у власти находился Джо Байден. План по координации усилий включал по меньшей мере семь агентств национальной безопасности.

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Топ комментариев

Uynachalnica

А можно узнать, что из имущества у нас используют эффективно? Газпром, Роснефть?

Улитка на склоне

Они народ не понимают. Депутатов нужно посадить на минималку и они сразу размножаться расхотят.

GammiPluh

там другие кресты на технике рисуют

Captain Nemo

А что ещё не всё прихватизировано что ли.Или типа грабь награбленное