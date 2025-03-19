США свернули контрразведывательные операции против России

Агентства национальной безопасности США приостановили работу по координации усилий по противодействию диверсиям, дезинформации и кибератакам со стороны России.

После инаугурации Дональда Трампа Совет национальной безопасности США прекратил официальную координацию различных ведомств, написало агентство Reuters со ссылкой на одиннадцать действующих и бывших чиновников, пожелавших остаться анонимными.

В списке таких ведомств ФБР, Министерство внутренней безопасности и Госдепартамент. Одновременно Совет национальной безопасности США прекратил проведение регулярных встреч по этой проблематике с европейскими коллегами.

Рабочие группы для мониторинга «эскалации гибридной войны со стороны России» были созданы в прошлом году, когда у власти находился Джо Байден. План по координации усилий включал по меньшей мере семь агентств национальной безопасности.