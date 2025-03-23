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Психолог предостерегла от секса на первом свидании

Источник:
«Подмосковье сегодня»
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Секс на первом свидании редко приводит к серьезным отношениям, до первой близости нужно выждать некоторое время, предупредила психолог Александра Метальникова.

«Ни один нормальный, серьезный человек не будет жениться на женщине, которая готова на первом свидании лечь в постель. Если вы хотите выйти замуж за достойного, серьезного, интересного, перспективного мужчину, хотя бы три месяца повстречайтесь с ним прежде, чем ложиться в постель», — сказала психолог в интервью изданию «Подмосковье сегодня».

Она посоветовала обращать внимание на жизненные ценности и поступки мужчины до интимной близости. Если он не готов ждать, это может указывать на проблемы в будущих отношениях. Секс на первом свидании приводит к выработке окситоцина, что может вызвать привязанность к неподходящему человеку. 

Это также может привести к импринтингу — закреплению паттернов поведения, что формирует нежелательные сценарии на будущее, заключила Метальникова.

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Наука #Психо
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