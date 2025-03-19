Бывший астронавт раскритиковал марсианские планы Маска

Бывший астронавт NASA Хосе Эрнандес заявил, что анонсированный предпринимателем Илоном Маском пилотируемый полет на Марс в 2029 году представляет собой невыполнимую задачу.

Маск ранее сообщил, что первый пилотируемый полет на Марс запланирован на 2029 год. При этом в конце 2026 года на Красную планету полетит космический корабль с человекоподобным роботом Optimus.

Эрнандес в интервью изданию The Hill назвал сроки марсианской экспедиции «нереалистичными». По его словам, до полета на Марс еще не менее 15 лет, так как на сегодня есть множество нерешенных технических проблем.

По словам астронавта, на первом этапе необходимо создать лунную базу для испытания технологий, необходимых для полета на Марс. Только после этого можно будет планировать марсианскую экспедицию.

В частности, компания Маска SpaceX еще не решила вопросы жизнеобеспечения, дозаправки на орбите и посадки на Марсе. Кроме этого, разработка сверхтяжелой ракеты Starship идет с отставанием от графика, во время испытательных полетов два прототипа взорвались.