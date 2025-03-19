Похищенную в Ачинске девочку нашли

Пропавшая в Ачинске 15-летняя девочка, родителям которой пришло видео с требованием выкупа, найдена — она находилась в городе Назарово, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Установлено местонахождение пропавшей — она находилась в квартире одного из домов в городе Назарово. По предварительным данным, угрозы жизни и здоровью несовершеннолетней нет», — говорится в сообщении.

В ближайшее время девочку доставят в следственный отдел для производства необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего.

Правоохранительные органы сообщили о пропаже 15-летней школьницы в среду. Девочка во вторник, 18 марта, ушла из дома и не вернулась. Ее отец получил видео, на котором она просит перевести 500 тысяч рублей выкупа.

Следователи установили, что видео было записано на кладбище, куда школьница приехала одна на такси. Затем она уехала в соседнее Назарово.