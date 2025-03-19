Стоимость золота обновила исторический рекорд, впервые в истории превысив отметку в 3050 доллара за унцию, следует из результатов торгов Чикагской товарной бирже на бирже.

Апрельские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) подорожали до 3052,4 доллара за унцию. Отметку 3050 доллара биржевая цена унции золота превысила впервые в истории.

Инвесторы скупают золото на фоне геополитической и экономической неопределенности. Так, опасения по поводу пошлин, которые могут привести к росту инфляции и замедлению экономического роста, стимулируют спрос на активы-убежища, такие как золото, приводит РБК мнение экспертов.

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Цены на золото выросли и достигли рекордного уровня на фоне усиления геополитической напряженности.

Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия. Кроме того, состоявшиеся накануне переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не привели к немедленной остановке боевых действий на Украине.