Вышла демоверсия игры Half-Life 2 RTX

Студия Orbifold Studios выпустила демоверсию Half-Life 2 RTX, улучшенной версии легендарного научно-фантастического шутера от первого лица. Бесплатная игра уже доступна в Steam.

Ремастер отличается вручную улучшенными моделями, детализированными текстурами, усовершенствованными визуальными эффектами и продвинутой трассировкой лучей, значительно влияющей на освещение и тени.

Однако в демоверсии представлены не все локации. Разработчики уточнили, что полноценная версия Half-Life 2 RTX выйдет позднее и будет доступна бесплатно для владельцев оригинальной Half-Life 2.

Half-Life 2 RTX является неофициальным проектом, созданным энтузиастами с использованием технологий RTX Remix и при поддержке Nvidia. Для запуска игры потребуется видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 Ti.