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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Вышла демоверсия игры Half-Life 2 RTX

Источник:
Sibnet.ru
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скриншот из игры Half-Life 2 RTX
Фото: © Orbifold Studios

Студия Orbifold Studios выпустила демоверсию Half-Life 2 RTX, улучшенной версии легендарного научно-фантастического шутера от первого лица. Бесплатная игра уже доступна в Steam.

Ремастер отличается вручную улучшенными моделями, детализированными текстурами, усовершенствованными визуальными эффектами и продвинутой трассировкой лучей, значительно влияющей на освещение и тени.

Однако в демоверсии представлены не все локации. Разработчики уточнили, что полноценная версия Half-Life 2 RTX выйдет позднее и будет доступна бесплатно для владельцев оригинальной Half-Life 2.

Half-Life 2 RTX является неофициальным проектом, созданным энтузиастами с использованием технологий RTX Remix и при поддержке Nvidia. Для запуска игры потребуется видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 Ti.

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Игры #Экшены
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Топ комментариев

Uynachalnica

А можно узнать, что из имущества у нас используют эффективно? Газпром, Роснефть?

Улитка на склоне

Они народ не понимают. Депутатов нужно посадить на минималку и они сразу размножаться расхотят.

GammiPluh

там другие кресты на технике рисуют

Captain Nemo

А что ещё не всё прихватизировано что ли.Или типа грабь награбленное