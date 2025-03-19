Пропавшая в Ачинске девочка сама записала видео с кладбища

Пропавшая в Ачинске 15-летняя девочка одна доехала на такси до кладбища, где записала видео, отправленное с неизвестного номера ее родителям, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Полиция и СК разыскивают 15-летнюю девочку, которая днем во вторник, 18 марта, ушла из дома и не вернулась. Через два часа на телефон отца пришло видео, на котором дочь сообщила о необходимости перевести за нее 500 тысяч рублей выкупа.

В том же видео девушка извинилась перед «дядей Юрой по прозвищу Комар», которого обманула на 300 тысяч рублей, и сказала, что ее с собой забирает «дядя Сережа».

Следователи установили, что видео было записано на кладбище, а туда девочка доехала сама, на такси. По словам водителя, она была в машине одна, во время поездки не разговаривала, но пользовалась наушниками и телефоном.

Таксист отвез пропавшую в Ачинске 15-летнюю девушку с кладбища в соседний город Назарово. Она была одна, сообщила ТАСС прокуратуре Красноярского края.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего). Максимальное наказание — 12 лет лишения свободы.