Средние ставки по вкладам опустились ниже 20%

Средние ставки по вкладам к середине марта опустились ниже
20% на сроках от трех до 12 месяцев, следует из данных с сайтов крупнейших
российских банков.
За последний месяц доходность вкладов в топ-10 банков (по
объему привлеченных средств населения) снизилась на 1 процентный пункт (п.п.) и
достигла 19,9%, подсчитали эксперты «Известий».
Сильнее всего упали ставки по вкладам на полгода — с 17
февраля по 17 марта они сократились в среднем на 1,5 п.п. и достигли 20,4%,
следует из данных с сайтов кредитных организаций. Доходность таких депозитов
остается самой высокой, но уже сейчас она опустилась ниже уровня ключевой
ставки ЦБ.
За прошедший месяц ставки по тем или иным вкладам упали
почти у всех кредитных организаций из топ-10. Но клиенты все еще могут найти
выгодные предложения. Максимальные ставки в крупнейших банках составляют 23%
годовых, сообщили в пресс-службе финансового маркетплейса «Финуслуги».