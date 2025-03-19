Средние ставки по вкладам опустились ниже 20%

Средние ставки по вкладам к середине марта опустились ниже 20% на сроках от трех до 12 месяцев, следует из данных с сайтов крупнейших российских банков.

За последний месяц доходность вкладов в топ-10 банков (по объему привлеченных средств населения) снизилась на 1 процентный пункт (п.п.) и достигла 19,9%, подсчитали эксперты «Известий».

Сильнее всего упали ставки по вкладам на полгода — с 17 февраля по 17 марта они сократились в среднем на 1,5 п.п. и достигли 20,4%, следует из данных с сайтов кредитных организаций. Доходность таких депозитов остается самой высокой, но уже сейчас она опустилась ниже уровня ключевой ставки ЦБ.

За прошедший месяц ставки по тем или иным вкладам упали почти у всех кредитных организаций из топ-10. Но клиенты все еще могут найти выгодные предложения. Максимальные ставки в крупнейших банках составляют 23% годовых, сообщили в пресс-службе финансового маркетплейса «Финуслуги».