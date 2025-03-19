Неизвестные похитили девочку в Ачинске и потребовали 500 тыс. рублей

Неизвестные похитили 15-летнюю девочку в Ачинске и потребовали у родителей выкуп в 500 тысяч рублей, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия в среду.

По предварительной версии следствия, днем во вторник, 18 марта, девочка ушла из дома и не вернулась. Через два часа на телефон отца с неизвестного номера прислали видео, в котором дочь сообщает о необходимости перевода 500 тысяч рублей на определенный банковский счет для ее освобождения.

«Признаю свои извинения и соболезнования перед дядей Юрой по прозвищу Комар за то, что позволила себе обмануть его на 300 тысяч рублей под предлогом бронежилета. Также приношу все свои извинения перед Вагнером, со мной сейчас приехал дядя Сережа и забирает меня с собой», — говорит девочка на видео, опубликованном телеграм-каналами.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего). Максимальное наказание — 12 лет лишения свободы.