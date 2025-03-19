Белый дом анонсировал новые переговоры России и США

Представители России и США обсудят детали договоренностей, достигнутых по итогам переговоров глав двух стран — Владимира Путина и Дональда Трампа — в воскресенье, 23 марта, в Джидде, сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.
В ходе состоявшего накануне телефонного разговора Путин согласился с предложением Трампа на 30 дней остановить удары по энергетическим объектам Украины и отдал соответствующий приказ военным.
США ожидают, что Украина поддержит эти договоренности, приводит РБК заявление спецпосланника.
Прекращение ударов по инфраструктуре станет первым шагом к миру, как и «начало технических переговоров по реализации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира», отметили в Белом доме.
По итогам переговоров Москва и Вашингтон договорились создать экспертные группы для достижения долгосрочного урегулирования конфликта.