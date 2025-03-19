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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Белый дом анонсировал новые переговоры России и США

Источник:
РБК
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Представители России и США обсудят детали договоренностей, достигнутых по итогам переговоров глав двух стран — Владимира Путина и Дональда Трампа — в воскресенье, 23 марта, в Джидде, сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

В ходе состоявшего накануне телефонного разговора Путин согласился с предложением Трампа на 30 дней остановить удары по энергетическим объектам Украины и отдал соответствующий приказ военным.

США ожидают, что Украина поддержит эти договоренности, приводит РБК заявление спецпосланника. 

Прекращение ударов по инфраструктуре станет первым шагом к миру, как и «начало технических переговоров по реализации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира», отметили в Белом доме. 

По итогам переговоров Москва и Вашингтон договорились создать экспертные группы для достижения долгосрочного урегулирования конфликта.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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