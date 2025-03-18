Путин выставил условие перемирия с Украиной

Президент Владимир Путин назвал условием приостановки боевых действий прекращение поставок оружия Украине. Российский лидер заявил об этом на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Москва добивается полного прекращения поставок оружия Украине от ее союзников, уточнило агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник, близкий к Белому дому. При этом требование касается только периода перемирия.

Согласно условиям России, военная помощь Запада может возобновиться после заключения мирного соглашения, в котором от Украины потребуют существенно ограничить свой военный потенциал.

Однако пока против приостановки поставок Киеву выступает Европа, которая опасается рисков ослабления ВСУ и перевооружения российской армии.