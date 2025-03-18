Найден самый простой способ обнаружения инопланетян

Международная команда исследователей обнаружила простой способ поиска признаков возможной инопланетной жизни.

Ученые предложили детально изучить атмосферу экзопланет с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб». Соответствующие результаты были опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters.

Искать планируется так называемые метилгалогениды — это газы, которые содержат метильную группу: атом углерода и три атома водорода, присоединенные к атому галогена, например, хлора или брома.

На Земле такие газы в основном производятся бактериями, морскими водорослями, грибами и некоторыми растениями. Космический телескоп ученые предложили нацелить на крупные экзопланеты, вращающиеся вокруг небольших красных звезд.

Потенциально такие миры могут обладать океанами и плотными водородными атмосферами. Люди вряд ли смогли бы выжить на таких планетах, но некоторые организмы могли бы процветать в таких условиях.

Поиск метилгалогенидов на таких мирах является наиболее оптимальной и относительно простой на данный момент стратегией обнаружения инопланетной жизни, подчеркнули авторы исследования.