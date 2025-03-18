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#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Найден самый простой способ обнаружения инопланетян

Источник:
Sibnet.ru
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Международная команда исследователей обнаружила простой способ поиска признаков возможной инопланетной жизни.

Ученые предложили детально изучить атмосферу экзопланет с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб». Соответствующие результаты были опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters.

Искать планируется так называемые метилгалогениды — это газы, которые содержат метильную группу: атом углерода и три атома водорода, присоединенные к атому галогена, например, хлора или брома.

На Земле такие газы в основном производятся бактериями, морскими водорослями, грибами и некоторыми растениями. Космический телескоп ученые предложили нацелить на крупные экзопланеты, вращающиеся вокруг небольших красных звезд.

Потенциально такие миры могут обладать океанами и плотными водородными атмосферами. Люди вряд ли смогли бы выжить на таких планетах, но некоторые организмы могли бы процветать в таких условиях.

Поиск метилгалогенидов на таких мирах является наиболее оптимальной и относительно простой на данный момент стратегией обнаружения инопланетной жизни, подчеркнули авторы исследования.

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Топ комментариев

Twilight88

Правильно, леса же для корейцев с китайцами

Улитка на склоне

Они народ не понимают. Депутатов нужно посадить на минималку и они сразу размножаться расхотят.

ben2005

Зарплату себе подняли на 1 трлн., вот и убытки.

GammiPluh

там другие кресты на технике рисуют