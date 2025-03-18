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Россия «позеленеет» из‑за глобального изменения климата

Источник:
Sibnet.ru
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Климатический центр НГУ, карбоновый полигон
Фото: © Sibnet.ru

Тенденции глобального озеленения к 2100 году резко изменятся, выяснили ученые. Если сейчас быстрее всех зеленеют тропики, то в будущем темпы роста растительности ускорятся на территории России.

В последние десятилетия наблюдается повышение индекса площади листьев по всей планете. До сих пор тропики зеленели быстрее других регионов. Это зафиксировано по спутниковым данным с 1982 года.

Исследователи смоделировали этот процесс и обнаружили, что в ближайшие десятилетия в высоких широтах Северного полушария рост растительности ускорится в несколько раз. Результаты расчетов опубликовал журнал Global Change Biology.

В период с 1982 по 2014 год индекс площади листьев в тропиках был в 2,2 раза выше, чем в среднем по миру. Высокие широты Северного полушария при этом демонстрировали снижение показателей в этот период.

Однако изменения глобального климата меняют эту тенденцию — до конца текущего века в высоких широтах Северного полушария рост растительности в 3,7 раза обгонит среднемировой показатель.

В средних широтах Северного полушария, где расположена большая часть России, озеленение будет происходить в 2,35 раза быстрее среднего по планете. Ученые отметили, что это положительно скажется на экологической ситуации на планете.

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