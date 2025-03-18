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Нейросеть Илона Маска провалила поисковый тест

Источник:
Sibnet.ru
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Тестирование восьми ведущих поисковых систем на базе искусственного интеллекта показало высокий процент ошибок, выяснили исследователи Колумбийского университета. Худшим оказалась нейросеть Grok 3 Илона Маска, у которой 94% ошибок.

В среднем ИИ-системы давали неверную информацию в ответ на поисковые запросы в 60% случаев. Это значительно выше, чем у традиционных поисковиков. Наиболее точный результат показала модель Perplexity, у которой 37% ошибок.

В отличие от классических поисковиков, нейросети сами анализируют и обрабатывают информацию, не перенаправляя пользователей на первоисточники. Это увеличивает риск ошибок и неточностей.

Авторы исследования, результаты которого были опубликованы на сайте Центра цифровой журналистики имени Тоу, подчеркнули, что полученные данные указывают на необходимость более тщательной проверки точности данных, предоставляемых ИИ-поисковиками.

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Топ комментариев

Twilight88

Правильно, леса же для корейцев с китайцами

Улитка на склоне

Они народ не понимают. Депутатов нужно посадить на минималку и они сразу размножаться расхотят.

ben2005

Зарплату себе подняли на 1 трлн., вот и убытки.

GammiPluh

там другие кресты на технике рисуют