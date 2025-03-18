Колокольников полностью обнажился в сериале «Белый лотос»

Российский актер Юрий Колокольников предстал полностью обнаженным в пятой серии третьего сезона сериала «Белый лотос», который выходит на телеканале HBO.

Колокольников появился конце четвертой серии. Он играет Влада, друга одного из русских сотрудников отеля «Белый лотос» Валентина. Тот организует встречу трех американок со своими приятелями.

В пятой серии компания отдыхает в клубе, а затем перебирается на виллу и плещется в бассейне. Прежде чем нырнуть туда, герой Колокольникова срывает с себя всю одежду и демонстрирует голое тело.

«Белый лотос» — американский телесериал режиссера и сценариста Майка Уайта. Первый сезон (2021 год) рассказывает о жизни гостей и персонала одноименного отеля на Гавайях. Во втором сезоне (2022 год) действие с уже другими персонажами происходит в Италии. Третий сезон разворачивается в Таиланде.

В 2022 году сериал получил премию «Эмми» как «Лучший мини-сериал». В 2023 году одержал победу в номинации «Лучший мини-сериал или телефильм» на «Золотом глобусе».