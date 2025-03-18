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#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Обнаружены признаки океана под поверхностью Марса

Источник:
Sibnet.ru
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Сейсмические данные, собранные марсоходом InSight, подтвердили возможное существование подземного океана на Марсе. Японские ученые обнаружили изменения свойств марсианских недр на глубине 10-20 километров.

Новые исследования, проведенные Икая Катаямой (Университет Хиросимы) и Юля Акамацу (Научно-исследовательский институт морской геодинамики), указали на возможное наличие жидкой воды в глубинах Марса.

«Наша модель указывает на наличие жидкой воды на современном Марсе. Это противоречит прежним исследованиям, которые считали воду здесь реликтом прошлого», — цитирует Катаяму сайт Геологического общества Америки.

Исследование основано на данных сейсмометра SEIS, работавшего на Марсе с 2018 по 2022 год. Анализ данных позволил выявить резкие изменения в свойствах марсианских недр на глубине 10-20 километров.

Так называемые S-волны не проходят через жидкость, поэтому изменение их характеристик указывает на возможное наличие воды. Гипотеза о существовании подземного марсианского океана обрела новые подтверждения, подчеркнули авторы открытия.

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Топ комментариев

Twilight88

Правильно, леса же для корейцев с китайцами

Улитка на склоне

Они народ не понимают. Депутатов нужно посадить на минималку и они сразу размножаться расхотят.

ben2005

Зарплату себе подняли на 1 трлн., вот и убытки.

GammiPluh

там другие кресты на технике рисуют