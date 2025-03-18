Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудят вопросы украинского урегулирования и нормализации двусторонних отношений, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Разговор состоится с 16.00 до 18.00 по московскому времени. Ему предшествовало «определенное обсуждение», цитирует РИА Новости Пескова. «В Москве и в Стамбуле были переговоры, и ранее был телефонный разговор, первый телефонный разговор двух президентов. Поэтому определенное понимание есть, безусловно», — сказал он.

Песков подчеркнул, что Путин и Трамп будут говорить столько, сколько посчитают нужным. «Есть большое количество вопросов из дальнейшей нормализации наших двусторонних отношений, по украинскому регулированию. Все это предстоит обсудить двум президентам», — пояснил он.

Кремль определится с формой сообщения по итогам разговора лидеров, выступление Путина после переговоров не ожидается, добавил Песков.

Ранее Трамп заявил о большой важности предстоящего разговора с Путиным. В предыдущий раз лидеры общались 12 февраля, переговоры продлились почти полтора часа.