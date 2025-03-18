Найдены остатки древнейшего европейца

Окаменелые кости древнего человека, получившего прозвище «Пинк», нашли в пещере Сима-дель-Элефанте (Испания). Находка возрастом 1,1-1,4 миллиона лет позволила реконструировать внешность одного из прародителей современных людей.

«Пинк» жил в Иберии за миллион лет до появления Homo Sapiens в Европе. Археологи выяснили, что этот вид отличается известных ранее гомининов. Останки включают фрагменты лицевых костей и зубов, результаты исследования опубликовал журнал Nature.

«У Пинка более примитивные черты лица, чем у Homo antecessor, и они напоминают Homo erectus. Это указывает на возможное родство с более древними видами людей», — отметила Мария Мартинон из Национального центра исследований эволюции человека.

Ученые предположили, что «Пинк» может представлять один из самых ранних видов людей в Западной Европе. Останки свидетельствуют о том, что он проживал на этой территории 1,8 миллиона лет назад.

До сих пор самыми древними останками человека в Западной Европе считались фрагменты челюстной кости и зубов возрастом от 1,1 до 1,2 миллиона лет, также найденные в Сима-дель-Элефанте.

Культура «Пинка» могла исчезнуть около 1,1 миллиона лет назад из-за изменения климата. Археологи надеются, что дальнейшие исследования помогут узнать больше о этом загадочном виде древних людей.