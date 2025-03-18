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Застрявшие на МКС астронавты вылетели на Землю

Источник:
Sibnet.ru
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Астронавты NASA, застрявшие на Международной космической станции, вылетели на Землю, сообщило космическое агентство в социальной сети X.

Космический корабль SpaceX Crew-9, на борту которого находятся американские астронавты Ник Хейг, Бутч Уилмор и Суни Уильямс, а также российский космонавт Александр Горбунов, утром 18 марта успешно отстыковался от МКС.

Американские астронавты Уилмор и Уильямс прибыли на МКС 5 июня прошлого года. Они должны были вернуться на Землю 14 июня, однако из-за утечек гелия и отказа четырех двигателей корабля Starliner миссия продлилась более полугода.

Сроки возвращения астронавтов несколько раз сдвигались, после чего их перенесли на неопределенный период. В результате экспедиция стала одной из самых продолжительных для экипажей, не готовившихся заранее к долгосрочной миссии.

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