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Назван решающий фактор здоровья в пожилом возрасте

Источник:
Sibnet.ru
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Главный фактор долголетия — не материальное благополучие, а близкое окружение, выяснили ученые Лаборатории полевых исследований Президентской академии.

Исследование, опубликованное в журнале «Социология власти», изучало факторы, влияющие на здоровье пожилых людей. Ученые проанализировали данные, собранные в ходе глубинных интервью с пожилыми людьми в трех городах России.

«Старый человек живет в ситуации нездоровья. Поэтому и концептуальное осмысление должно проходить в представлениях о нездоровье и адаптации к нему. Это ключевой момент для понимания проблемы», — отметил руководитель исследования Дмитрий Рогозин.

У пожилых людей выделяются пять проблематик, связанных со старением: болезнь, разного рода ограничения, одиночество, поддержка от близких и эмоциональная депрессия. Это определяет их образ жизни и подход к здоровью.

Рогозин выделил четыре основных фактора здорового старения: внимание близких, потребность в человеке, принятие старения и наличие жизненной цели. Сейчас социальная политика сосредоточена на материальной поддержке пожилых.

Однако исследование показало, что для качества жизни в пожилом возрасте важнее эмоциональная поддержка и ощущение смысла жизни. Ученые отметили, что государству необходимо точнее формулировать внутреннюю политику в области старения.

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Наука #Наука #Здоровье
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