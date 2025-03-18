Назван решающий фактор здоровья в пожилом возрасте

Главный фактор долголетия — не материальное благополучие, а близкое окружение, выяснили ученые Лаборатории полевых исследований Президентской академии.
Исследование, опубликованное в журнале «Социология власти», изучало факторы, влияющие на здоровье пожилых людей. Ученые проанализировали данные, собранные в ходе глубинных интервью с пожилыми людьми в трех городах России.
«Старый человек живет в ситуации нездоровья. Поэтому и концептуальное осмысление должно проходить в представлениях о нездоровье и адаптации к нему. Это ключевой момент для понимания проблемы», — отметил руководитель исследования Дмитрий Рогозин.
У пожилых людей выделяются пять проблематик, связанных со старением: болезнь, разного рода ограничения, одиночество, поддержка от близких и эмоциональная депрессия. Это определяет их образ жизни и подход к здоровью.
Рогозин выделил четыре основных фактора здорового старения: внимание близких, потребность в человеке, принятие старения и наличие жизненной цели. Сейчас социальная политика сосредоточена на материальной поддержке пожилых.
Однако исследование показало, что для качества жизни в пожилом возрасте важнее эмоциональная поддержка и ощущение смысла жизни. Ученые отметили, что государству необходимо точнее формулировать внутреннюю политику в области старения.