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Представлен робот-шахтер для добычи ископаемых в космосе. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Робота-шахтера для добычи полезных ископаемых в космосе создали китайские инженеры. Внешне аппарат напоминает шестиногое насекомое.

«Гибридная конструкция обеспечивает стабильность на неровной поверхности. Такая конструкция позволит роботу устойчиво держаться на поверхности планеты во время работы», — рассказали разработчики в интервью китайскому телеканалу CCTV.

Специалисты уже провели испытания робота в условиях, которые имитировали лунную микрогравитацию. Тестирование прошло успешно и подтвердило работоспособность конструкции.

Теперь ученые намерены оснастить робота-шахтера инструментами для геологической разведки и анализа грунта. Подобная техника станет ключевым шагом в освоении ресурсов на Луне, Марсе и других космических телах.

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