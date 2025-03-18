Соединенные Штаты не вернут Франции статую Свободы, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт, напомнив французам о том, что без американцев они бы говорили по-немецки.

С требованием вернуть статую, дарованною Америке Францией в XIX веке, на днях выступил евродепутат Рафаэль Глюксманн. Он считает , что в США теперь презирают свободу, а потому статую в ее честь следует вернуть.

«Абсолютно нет», — ответила Левитт на вопрос, вернут ли статую французам. «И мой совет этому французскому политику низкого уровня — напомнить им, что только из-за Соединенных Штатов Америки французы сейчас не говорят по-немецки», – заявила она.