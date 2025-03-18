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Белый дом ответил на требование вернуть статую Свободы Франции

Источник:
Sibnet.ru
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Статуя Свободы в Нью-Йорке
Статуя Свободы в Нью-Йорке
Фото: Wikimedia

Соединенные Штаты не вернут Франции статую Свободы, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт, напомнив французам о том, что без американцев они бы говорили по-немецки.

С требованием вернуть статую, дарованною Америке Францией в XIX веке, на днях выступил евродепутат Рафаэль Глюксманн. Он считает, что в США теперь презирают свободу, а потому статую в ее честь следует вернуть.

«Абсолютно нет», — ответила Левитт на вопрос, вернут ли статую французам. «И мой совет этому французскому политику низкого уровня — напомнить им, что только из-за Соединенных Штатов Америки французы сейчас не говорят по-немецки», – заявила она.

Статуя Свободы была изготовлена во Франции и дарована США по случаю столетия независимости. В 1886 году ее установили в Нью-Йорке.


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Политика #Мир
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