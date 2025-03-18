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«Газпром» сообщил об убытке в 1 трлн рублей в 2024 году

Источник:
ТАСС
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Чистый убыток компании «Газпром» по РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учета) в 2024 году составил 1,08 триллиона рублей против прибыли в 695,57 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.

«Основное влияние на формирование убытка, показанного в бухгалтерской отчетности головной компании — ПАО "Газпром", оказали снижение рыночной стоимости акций ПАО "Газпром нефть" в сумме 852 миллиарда рублей и рост расходов по отложенному налогу на прибыль в размере 444 миллиардов рублей в связи с увеличением ставки до 25% с 1 января 2025 года», — пояснили ТАСС в управлении информации компании.

Выручка «Газпрома» за отчетный период выросла на 11,3% — до 6,257 триллиона рублей.

В IV квартале 2024 года «Газпром» получил порядка 767,2 миллиарда рублей чистого убытка. Этот показатель является худшим квартальным значением для головной компании ПАО «Газпром» как минимум с начала XXI века.

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Экономика #Недра и ТЭК
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