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Подросткам разрешат работать в выходные дни и праздники

Источник:
ТАСС
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Работодатели получат право привлекать в выходные во время летних каникул детей с 14 до 18 лет, которые выполняют работу по направлению службы занятости, говорится в материалах Госдумы по труду.

Речь идет о поправке ко второму чтению законопроекта, разрешающего привлекать несовершеннолетних к работе в выходные и нерабочие дни в период каникул в составе студенческих отрядов.

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«Работодатель имеет право привлекать работника в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, выполняемой в период летних каникул по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов», — приводит ТАСС содержание документа.

При этом обязательным условием является письменное согласие работника, если он достиг возраста 15 лет, письменное согласие ребенка и одного из родителей, если ему только 14 лет.

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Экономика #Рынок труда #Законы
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