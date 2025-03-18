Практически вся территория Курской области освобождена, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ, генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Мы сейчас можем констатировать тот факт, что почти вся территория Курской области освобождена», — подчеркнул в интервью ТАСС командир «Ахмата».

Алаудинов отметил, что наступление российских войск дало серьезные результаты: почти все населенные пункты были разом взяты, уничтожено большое количество живой силы противника.

Минобороны России накануне сообщило, что группировка «Север» нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в Курской области в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

Ранее президент России Владимир Путин приказал в кратчайшие сроки добить Вооруженные силы Украины в Курской области.