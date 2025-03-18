НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Алаудинов сообщил об освобождении почти всей Курской области

Источник:
ТАСС
628 10

Практически вся территория Курской области освобождена, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ, генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Мы сейчас можем констатировать тот факт, что почти вся территория Курской области освобождена», — подчеркнул  в интервью ТАСС командир «Ахмата».

Алаудинов отметил, что наступление российских войск дало серьезные результаты: почти все населенные пункты были разом взяты, уничтожено большое количество живой силы противника.

Минобороны России накануне сообщило, что группировка «Север» нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в Курской области в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

Ранее президент России Владимир Путин приказал в кратчайшие сроки добить Вооруженные силы Украины в Курской области.


Тема: Военная операция на Украине
Россия потребует железобетонных гарантий по миру на Украине
Трамп 18 марта обсудит с Путиным судьбу Украины
Белый дом анонсировал скорый контакт Путина и Трампа
Кремль сравнил европейских политиков с флюгерами
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Создан лазер мощностью в миллион атомных электростанций
Трамп попросил Путина пощадить группировку ВСУ
Песков объяснил появление Путина в военной форме
Захарова поблагодарила Австралию за брошенные ВСУ БТР Bushmaster
Обсуждение (10)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

fominviatheslav20

Идиотизм...Этому ФАС что бы бороться с завышенными ценами-так нет,все наоборот...Чисто антинародная организация...А...

Twilight88

Правильно, леса же для корейцев с китайцами

Улитка на склоне

Они народ не понимают. Депутатов нужно посадить на минималку и они сразу размножаться расхотят.

vad7958

Да я бы не сказал что на Ozon дешевле технника чем в ДНС...