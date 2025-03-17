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«Сибирь» пробилась в плей-офф Кубка Гагарина

Источник:
Sibnet.ru
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Хоккейный клуб «Сибирь» вышел в плей-офф КХЛ после победы над «Барысом» в домашнем матче со счетом 3:2. В составе новосибирцев шайбы забросили Энди Андреофф, Павел Гоголев и Никита Коротков.

После этого «Сибирь» поднялась на седьмую строчку в конференции Восток КХЛ, набрав 68 очков после 66 матчей. Новосибирская команда по итогам последней игры увеличила преимущество по очкам и стала недосягаемой для расположившегося на девятом месте «Нефтехимика».

Из клубов Восточной конференции за Кубок Гагарина также поборются челябинский «Трактор», уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург», екатеринбургский «Автомобилист», казанский «Ак Барс», омский «Авангард» и владивостокский «Адмирал».

От Западной конференции в плей-офф вышли ярославский «Локомотив», московское «Динамо», московский «Спартак», московский ЦСКА, минское «Динамо», петербургский СКА, череповецкий «Северсталь» и нижегородское «Торпедо».

Регулярный чемпионат КХЛ продлится до 23 марта. Матчи первого раунда плей-офф начнутся 26 марта. В них клубы сыграют с соперниками из своих конференций согласно посеву. Клуб из Новосибирска примет участие в розыгрыше Кубка Гагарина в девятый раз.

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Спорт #Хоккей #Новосибирск
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