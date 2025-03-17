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Ученый устроил террор на базе в Антарктиде

Источник:
Sibnet.ru
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Исследовательская база Sanae IV
Исследовательская база Sanae IV
Фото: © South African National Antarctic Programme

Южноафриканские ученые с исследовательской станции Sanae IV в Антарктиде отправили срочное письмо с просьбой о помощи. Они сообщили, что один из их коллег угрожал им убийством и совершил в отношении членов команды насилие, в том числе сексуальное.

Министр окружающей среды ЮАР Дион Джордж подтвердил изданию The Times, что его ведомство получило сообщение. По его словам, он лично попытается связаться с участниками экспедиции.

Ситуацию осложняют экстремальные условия. Средняя температура зимой в окрестностях станции составляет минус 23 градусов Цельсия, а скорость ветра достигает 60 метров в секунду. Даже выход за пределы комплекса представляет опасность для жизни.

Руководство Южноафриканской национальной антарктической программы уточнило, что все исследователи проходят психологическое тестирование перед отправкой на станцию из-за суровых условий работы.

В настоящее время эвакуация ученых невозможна из-за суровых погодных условий. Группе предстоит провести в полной изоляции еще десять месяцев. Однако южноафриканские власти уже связались с Норвегией и Германией, чьи базы находятся ближе всего к Sanae IV.

Sanae IV — южноафриканская антарктическая исследовательская станция на Земле Королевы Мод. В период с марта по декабрь на базе остается группа численностью около 15 сотрудников для поддержания инфраструктуры и проведения исследований.

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