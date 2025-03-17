Кремль отказался раскрыть темы разговора Путина и Трампа

Кремль не будет раскрывать темы разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированного на 18 марта, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы никогда этого не делаем, никогда не опережаем события. Разговор действительно готовится, но в нашем понимании, конечно же, разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержания», — цитирует Пескова РБК.

Президент США ранее уточнил, что во время беседы с российским коллегой намерен поднять вопрос территорий в контексте конфликта на Украине, а также обсудить контроль над электростанциями.

«Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы», — сказал Трамп, комментируя предстоящий диалог.

Разговор 18 марта должен стать вторым между политиками с момента вступления Трампа в должность. В прошлый раз республиканец и Путин разговаривали 12 февраля.